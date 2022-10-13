В Украине - скачок спроса на товары, позволяющие пережить начавшиеся перебои с электроэнергией и в целом подготовиться к сложной зиме, о которой давно говорят в экспертном сообществе, а сейчас предупреждают и власти.

Люди скупают все - от свечей, сухого горючего, одноразовой посуды и туристических газовых горелок до пауэрбанков и генераторов.

Как говорят продавцы, спрос на такие товары вырос за последние дни в несколько раз на что никто не рассчитывал. Это уже привело к сокращению ассортимента во многих магазинах. Торговцы решили заработать на ажиотаже и поднимают цены.

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Зарядили цены

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Эксперты предупреждают о "сложной зиме" уже несколько месяцев, и самые предусмотрительные украинцы заблаговременно начали к ней готовиться. Первое, что делали люди - скупали электрические обогреватели, спрос на которые, по сравнению с прошлым годом, вырос в десятки раз.

Впрочем, сейчас ситуация кардинально изменилась. Противник бьет по украинской энергосистеме, из-за чего пошли перебои со светом. Во многих регионах есть графики веерных отключений. И когда ситуация стабилизируется, сказать сложно.

Поэтому покупательские приоритеты меняются.

По данным торговой площадки prom.ua, 10 октября, то есть после начала атаки россиян на наши энергообъекты, в топ продаж попали товары резервного питания, в частности пауэрбанки.

Средний чек составил 500-800 гривен.

Руководитель отдела смартфонов и аксессуаров маркетплейса "Алло" Александр Ступаков рассказал нам, что спрос на пауэрбанки и аккумуляторные батареи увеличился в 4-5 раз. Причем, если раньше покупатели выбирали более легкие и компактные модели, то сейчас спрос сместился в сторону более емких - на 20000 mAh и выше.

При выборе пауэрбанков эксперты советуют учитывать несколько нюансов. Главное - мощность. Чем она выше, тем дольше устройство сможет работать без дополнительной подзарядки. К примеру, если пауэрбанк нужен для зарядки гаджетов в течение дня, можно выбирать модель на 5000- 9999 mAh, а вот для использования устройства в течение нескольких суток нужна емкость побольше — в идеале от 20000 mAh. Но при этом нужно учитывать, что реальная емкость может быть ниже той, что указана в технических характеристиках, на 10-20%.

Цены на пауэрбанки повышенной емкости гораздо выше, чем на популярные ранее легкие и компактные модели, которые можно купить за 500-1000 гривен. К примеру, пауэрбанки на 30000 mAh стоят 2-3 тысячи гривен.

По данным площадки hotline, модель Baseus Bipow Digital Display Powerbank стоит у разных продавцов от 2149 до 2999 гривен.

Что интересно, за последние дни устройство заметно подорожало. Если 2 октября средняя цена составляла 2090 гривен, то 10 октября (то есть когда пошла атака на энергосистему) — 2104 гривны, а 12 октября — уже 2412 гривен. То есть наценка на ажиотаже — больше 300 гривен.

Спрос, по данным мониторинга hotline, пошел резко вверх именно с 10 октября, и до сих пор растет.

Некоторые украинцы покупают еще более продвинутые устройства для автономной зарядки, в частности зарядные станции. Емкость у них выше, чем у пауэрбанков, есть больше разъемов для гаджетов (в том числе ноутбуков, которые заряжают далеко не все пауэрбанки). В некоторых моделях есть дополнительные солнечные панели для подзарядки аккумулятора. То есть работать без доступа к электроэнергии такая станция может до недели или даже больше. Правда, зарядные станции достаточно габаритные и тяжелые, да и стоят недешево - 15-20 тысяч и больше.

При этом интересно, что тенденция по ценам, такая же, как и в случае с пауэрбанками - с 10 октября ценники пошли вверх.

По данным hotline, модель зарядной станции EcoFlow River 7 октября стоила в среднем 18789 гривен, а 12 октября — 20770 гривен, то есть подорожала почти на 2 тысячи.

Покупатели засыпают торговцев жалобами по поводу цен. Так, на Rozetka люди критикуют продавца за то, что в один момент, как только начались обстрелы, тут же переписали ценники на пауэрбанки.

"Нравится на войне деньги зарабатывать? Или на трагедиях? После ракетного удара повысили цену на этот пауэр на 200 гривен", - пишет в отзывах к модели пауэрбанка Илья Стрильцив.

"Нормально вообще такое? Не успели очухаться от обстрелов, а цены уже на 200 гривен подняли. Час назад была цена 1699 гривен. Кому жизнь, а кому спрос и предложение", — пишет Артур Смирнов.

Впрочем, владелец Rozetka Владислав Чечеткин сказал "Стране", что за последние недели цены у них не менялись, и особого ажиотажа на пауэрбанки не наблюдается.

При этом, по состоянию на 13 октября, на сайте Rozetka есть модели, которые закончились. К примеру, Hama ALU15HD на 15000 mAh, которая стоила относительно недорого - 1339 гривен, или Energizer QE10007 PQ на 10000 mAh за 999 гривен.

"Дефицита пауэрбанков нет, выбор по-прежнему очень большой. Но самые ходовые модели активно раскупают, поэтому возможны "дыры" в ассортименте. Все продавцы готовились к "сложной зиме" и всплеску спроса, но на такой резкий ажиотаж мало кто рассчитывал. Сейчас дополнительно заказываем товар, но с учетом сегодняшней логистики быстро не будет. Что касается цен, то тут играет роль как повышение спроса, так и валютный фактор. Ритейл опасается роста курса доллара, поэтому перестраховывается", — рассказал нам представитель одной из сетей по продаже электроники и бытовой техники.

Запасаются керосином, присматриваются к генераторам

Впрочем, пауэрбанки далеко не единственный товар, который начали скупать украинцы на фоне проблем с электричеством.

Люди озаботились освещением, и скупали все, что позволяло пережить перебои с электроэнергией - от свечей до керосиновых ламп и портативных фонарей.

По данным prom.ua, в топ продаж попали керосиновые лампы и сам керосин, как и свечи, и сухое горючее. При этом средний чек по керосиновой лампе составил 600 гривен, по керосину - порядка 480 гривен (за канистру на 5 литров). Ценники на портативные фонари разные — от 100 до 1000 гривен и больше.

"Сухой спирт, портативные фонари, свечи, батарейки, автономные зарядки для гаджетов - это тот необходимый минимум, который сейчас должен быть у каждого в запасе. Дальше список зависит уже от бюджета, который вы можете выделить на свою "энергонезависимость", — говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Те, у кого установлены электрические плиты, массово приобретают газовые приспособления для приготовления пищи. В основном, речь идет о походных вариантах, включающих небольшой газовый баллон и горелку.

В топ продаж 10 октября попали газовые баллоны (средний чек - 52 гривны), портативные газовые плиты с адаптером (940 гривен), газовые горелки для кэмпинга (порядка 1900 гривен).

Некоторые товары из этой категории также подорожали, но не существенно.

Скажем, по данным hotline, портативная газовая плита Tramp UTRG-057 на одну конфорку 10 октября стоила в среднем 1054 гривны, а 11 октября - порядка 1100 гривен. Другие модели тоже подорожали в пределах 100-200 гривен. При этом, как показывает мониторинг hotline, интерес к товарам в этой категории вырос с 10 октября в несколько раз.

В списке топового спроса от prom.ua есть также бензиновые генераторы. Они сравнительно компактные и шумят не так сильно, как дизельные. Цены варьируются от 15 до 20 тысяч и больше. К примеру, в таких пределах можно купить генератор на 3 кВт, который может работать автономно порядка 6 часов и потребляет примерно 300 грамм бензина на киловатт-час. То есть включение чайника мощностью 2 кВт - это уже больше 600 грамм бензина (примерно на 30 гривен). Более продвинутые генераторы (скажем, на 8,4 кВт со сроком автономной работы до 9 часов) стоят еще дороже - до 50 тысяч гривен.

По данным Hotline, спрос на бензиновые генераторы резко пошел вверх с 10 октября - речь идет об увеличении в разы.

Цены же начали расти еще с лета. К примеру, модель EnerSol EPG - 2800S, которая в июне стоила 9900, к концу сентября подорожала уже почти до 16 тысяч. Это связано как с курсом доллара, так и с постепенным повышением спроса. Ведь многие украинцы начали готовиться к сложной зиме еще с лета. За последние дни особого роста цен на генераторы не наблюдается. Но это товар немассового спроса. Во-первых, не каждому по карману, во-вторых, далеко не везде можно использовать. Скажем, в квартире генераторы на бензине или дизеле, которые шумят и дают выбросы, использовать проблематично.

В целом же, пока люди запасаются тем, без чего не обойтись прямо сейчас - свечами, фонарями, газовыми горелками, пауэрбанками и т.п. Более сложное и дорогое оборудование, к примеру те же генераторы, начнут активно приобретать позже, если проблемы с электроснабжением действительно станут постоянными.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит с украинской энергосистемой после российских атак.