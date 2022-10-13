Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. Графики отключения электроэнергии сегодня применяться не будут.

Об этом сообщает председатель правления главы НЭК Владимир Козинский в Facebook.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - сообщил он.

По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага. "Укрэнерго" как оператор системы передачи делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее. А для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов", - добавил Козинский.

Напомним, режим тотальной экономии электроэнергии в Днепропетровской области помог снизить потребление на 10%.

Также "Страна" писала, что в Молдове призвали экономить электричество после остановки его экспорта Украиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.