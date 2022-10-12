Украинская энергосистема, по которой в последние дни были нанесены мощные ракетные удары россиянами, работает со сбоями. Во многих регионах идут веерные отключения света, как людям, так и бизнесу. Что уже сказалось на работе предприятий.

Некоторые вообще остановились. К примеру, железорудная компания Ferrexpo заявила о временной остановке мощностей в Полтавской области. На "АрселорМиттал Кривой Рог" нам рассказали, что ограничено энергопотребление наиболее энергоемкого оборудования, из-за чего снижен объем производства.

Но главное, перебои с электроэнергией бьют по работе пищепрома, продуктовых магазинов, АЗС, то есть, критически важных для нормальной жизни украинцев объектов. К примеру, в Сумах из-за отключений электроэнергии, были перебои с хлебом, так как не работали местные хлебозаводы. Закрываются на время перебоев со светом многие супермаркеты и заправки, а в тех, что работают, не всегда можно рассчитаться банковской картой - есть проблемы с терминалами.

"Отдельный вопрос, который возникает сегодня в связи с массовыми обстрелами, считаю крайне необходимым в течение одного дня отнести к первой категории потребителей электроэнергии (то есть, тех, что снабжаются электричеством в приоритетном порядке - Ред) перерабатывающие предприятия, которые производят товары первой необходимости (хлеб, молочку, подсолнечное масло, мясо и пр.). Прошу правительство и местные власти обратить внимание на недопустимость остановки таких предприятий", - написал в своем Телеграм глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

Пока неизвестно, будет ли "зеленый коридор" для пищепрома и тем более, ритейла. Между тем, с учетом того, что для украинской энергосистемы прогнозируют "сложную зиму", а значит, веерные отключения могут быть и в дальнейшем, на рынке уже заговорили об угрозе перебоев с продуктами питания.

Разбирались, как работает бизнес в условиях веерных отключений.

Уходят в простой и работу по ночам, закупают генераторы

Мы уже писали о сложной энергетической ситуации в Украине. По данным министра энергетики Германа Галущенко, из-за ракетных ударов России пострадала треть энергетической инфраструктуры страны. Россияне бьют по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям из-за чего возникают проблемы с маневренными мощностями и подачей электроэнергии во многих регионах. Во многих городах после ударов электроэнергия вообще пропала. Но даже после восстановления ее подачи по областям уже составили списки верных отключений, и ограничивают потребление.

Как отечественный бизнес работает в таких условиях?

Железорудная компания Ferrexpo 10 октября заявила о временной остановке мощностей в Полтавской области.

"В результате ракетных ударов была повреждена государственная электроэнергетическая инфраструктура. На предприятиях группы есть ограниченное электроснабжение, которое является приоритетным для критически важного оборудования, необходимого для основных служб и местных общин. Таким образом, производство на предприятиях группы временно остановлено", - говорится в сообщении компании.

Там также добавили, что сейчас определяются со временем простоя, но запас продукции пока есть.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" как рассказала "Стране" представитель PR-службы Анна Гатилова, ограничено энергопотребление наиболее энергоемкого оборудования, из-за чего снижен объем производства. Отгрузка продукции заказчикам идет в плановом режиме. Но к штатной работе предприятие вернется только после стабилизации в энергообеспечении.

Когда она произойдет - вопрос пока открытый.

Впрочем, то, что украинцы ощутили прямо сейчас, больше касается работы ритейла, заправок, пищевых предприятий.

10 октября начались проблемы с работой супермаркетов и АЗС - при отключении света они просто закрываются и не обслуживают покупателей.

Такой же режим работы - при веерных отключениях.

Как рассказал "Стране" руководитель департамента по внешним коммуникациям "АТБ" Сергей Демченко, по их сети установлено более 60 стационарных дизель-генераторных станций, которые работают "при наличии топлива".

Каждый кассовый бокс имеет источник бесперебойного питания, который в случае отключения света позволяет завершить расчет с покупателем.

"В случае обесточивания магазина советуем покупателям выполнять рекомендации администрации и следовать к выходам", - говорит Демченко.

То есть, понятно, что если пропадет свет, стационарные источники позволяют просто завершить текущие операции, полноценно работать в таком режиме сложно.

В некоторых супермаркетах даже если они работают, возникли проблемы с расчетом банковской картой. О них говорят, в частности, покупатели "Сильпо".

"Не смогла расчитаться картой, сказали, пропала связь терминала с банком. Принимали исключительно наличные", - рассказала нам киевлянка Татьяна.

На АЗС — похожая ситуация. Как рассказал "Стране" владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин, у них есть генераторы, но не на всех заправках.

"И эту технику мы нечасто проверяли, бывает, что и не работает. Сейчас вопросом генераторов занялись более активно", — говорит Леушкин.

"Непонятно вообще как заправляться и ходить за покупками. То воздушная тревога, во время которой покупателей не обслуживают, то света нет, и снова ничего не работает. Получается, сейчас нужно все успеть в течение "окошек", когда все спокойно и есть свет. Придется изучать графики отключений света не только в доме, но и в торговых точках, где я обычно закупаюсь", - говорит Татьяна.

Порча еды и перебои с поставками

Есть еще одна проблема - работа пищевых предприятий. Из-за веерных отключений многие могут сократить объемы производства, а это чревато сбоем в поставках еды.

К примеру, в Сумах, где из-за прилета по энергетическим объектам были перебои со светом, 10 октября опустели хлебные полки в магазинах. Местные хлебозаводы остановились, а покупали люди на фоне, наоборот, больше обычного - пытались запастись впрок.

Впоследствии предприятия запустились, но еще сутки некоторые работали с двойной нагрузкой, чтобы закрыть дефицит.

Как рассказал нам руководитель компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко, все их заводы работают.

"Но по всем были отключения и позавчера, и вчера. Заводам сообщили о графиках отключений, правда, они не всегда выдерживаются. Мы давно оборудовали предприятия резервными дизель-генераторами, но, к сожалению, они не могут обеспечить полноценную работу, позволяют только завершить уже начатые технологические процессы, чтобы сырье не испортилось. Дизтопливо у нас есть. Заготовку и переработку молока мы не уменьшили, только бы у хозяйств-поставщиков была электроэнергия, чтобы подоить коров. Предусмотрели также работу заводов в ночное время, когда нагрузка на энергосистему падает. Но этот вариант приведет к увеличению затрат на зарплаты", — говорит Вовченко,

"Бизнесу сейчас приходится перестраивать все рабочие процессы, а это дополнительные затраты. Многие уже купили генераторы, некоторые кинулись делать это сейчас, но такое оборудование полноценное производство не вытянет. Генератора хватит, чтобы обеспечить работу офиса, поддержать температуру в морозильных камерах, чтобы продукция не испортилась, то есть, это какая-то подстраховка - не больше", — добавил руководитель общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что у многих супермаркетов не хватает мощностей, чтобы обеспечить качественное хранение товаров в случае перебоев с электричеством.

"Как это происходит? Отключается свет, работники снимают скоропортящиеся товары с полок и вручную несут их на склад, где выдерживается нужный температурный режим. Но не везде он выдерживается, так как генераторы есть далеко не в каждом магазине. В супермаркетах, расположенных в торговых центрах, с этим вообще проблема - не все разрешают ставить такое оборудование. Спрогнозировать последствия длительных веерных отключений несложно - продукция будет портиться, и ритейл станет массово возвращать ее обратно производителям. Те, понятно, могут снизить поставки и повысить цены, заложив в них свои риски. Отдельный вопрос - логистика. Если будут отключения распределительных центров, понятно, доставка товаров в магазины замедлится. То есть, вполне возможно, что дыры на торговых полках у нас станут больше, ассортимент сократиться, и чтобы найти нужный товар, придется побегать по магазинам", — отмечает Дорошенко.

Пищепром на "безлимите"?

Понятно, что если перебои в электроснабжении сохранятся надолго, с обеспечением потребностей украинцев, в частности, в продуктах питания, могут возникнуть проблемы. Что уже заставило власти заговорить о приоритетной подаче электроэнергии пищепрому.

"Отдельный вопрос, который возникает сегодня в связи с массовыми обстрелами, считаю крайне необходимым в течение одного дня отнести к первой категории потребителей электроэнергии (то есть, тех, что снабжаются электричеством в приоритетном порядке - Ред) перерабатывающие предприятия, которые производят товары первой необходимости (хлеб, молочку, подсолнечное масло, мясо и пр.). Прошу правительство и местные власти обратить внимание на недопустимость остановки таких предприятий", - написал в своем Телеграм глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

Как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев, очередность отключений следующая - сначала "вырубают" светящиеся рекламные конструкции, уличное освещение, затем ограничивают предприятия, потом - население.

При этом промышленных потребителей электроэнергии делят на категории. В первую (к которой Гетманцев предлагает отнести пищевые предприятия) входят те, перерыв в энергоснабжении которых могут повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение работы объектов жизнеобеспечения. К этой категории относятся, к примеру, больницы, водоканалы и др.

"Категории потребителей электроэнергии появились не вчера, их выделили на основе детальных просчетов еще в советские времена, и до сих пор эта классификация в Украине сохраняется. Каждому предприятию присвоен свой класс, в открытом доступе детальной информации по категориям конкретных производственных площадок нет, но большинство пищевых предприятий относятся к третьей категории. Есть ли смысл сразу же переместить их в первую? Изучить этот вопрос, безусловно, стоит. Но должна быть четкая раскладка - какие заводы и почему станут приоритетными по электроснабжению. С одной стороны, на кону - продовольственная безопасность страны. С другой, не уверен, можно ли, к примеру, "Рошен" приравнять в праве на электричество без перебоев к водоканалам. Ведь если пищевые предприятия в том или ином городе отключать не будут, значит, придется чаще отключать другие предприятия и население. Одно дело, если это действительно позволит предотвратить дефицит еды, другое - если речь идет о прибыли конкретного бизнеса. То есть, вопросов возникает немало. Думаю, что принимать решения должны на местах. К примеру, если речь идет о длительных перебоях с электроэнергией, на несколько суток, то, возможно, хлебозаводу или мясокомбинату и стоит дать приоритет. А если отключение на несколько часов, то особых проблем с производством не будет. Тем более, можно сместить график работы на ночь", — говорит Рябцев.

По словам Доротича, бизнес готов мириться с ограничениями в электроснабжении. "Мы понимаем - в стране война, и эта мера - вынужденная. Но хотелось бы, чтобы, во-первых, соблюдались графики, во-вторых, чтобы были одинаковые условия для всех, а не появился вдруг список "своих" производств, которым электроэнергия "нужнее", чем другим", — отметил Доротич.

Ранее "Страна" разбиралась, есть ли угроза блэкаута в украинской энергосистеме после российских атак.