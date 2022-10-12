В Тернополе после недавних обстрелов идут аварийные отключения энергии.

Об этом сообщает мэр Сергей Надал.

По его словам, город отрезан от электростанций получает электричество от резервных трансформаторных подстанций.

Это является причиной стихийных аварийных отключений, которые невозможно рассчитать по графику, предупреждает Надал.

Он призывает меньше пользоваться электроприборами, чтобы снизить вероятность массовых отключений.

Отметим, что в соседнем Хмельницком свет не продержался и двух часов. Почти весь город с утра опять оказался обесточен.

Также и в Киеве снова отключают свет у всех трех очередей потребителей. Мы публиковали новый график отключений по состоянию на это утро, 12 октября.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.