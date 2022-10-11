В Черниговской области в 18:50 произошло аварийное отключение линии электропередач, которая питала север области. В результате некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Сиверского районов остались без электричества.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

Он также предупредил, что из-за обстрелов могут происходить аварийные отключения по всей области и Чернигову.

Напомним, ранее в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии, а перед этим стало известно, что аналогичный режим экономии вводят и в Днепропетровской области. В то же время сегодня в Киеве и области начались веерные отключения электроэнергии.

Между тем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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