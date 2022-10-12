Утром 12 октября мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщает об аварийном отключении электроэнергии для большинства потребителей.

Также он сообщает, что в течении часа произойдет ограничение подачи воды.

Электротранспорт также не работает. Работают ремонтные бригады.

Губернатор области Сергей Гамалий при этом заявил, что на объектах энергетики произошла авария.

Чем она вызвана - не сообщается. Но прилетов по региону с утра не было.

Напомним, что только сегодня утром в Хмельницком возобновили электроснабжение почти на 100% после того, как 10 октября после удара РФ Хмельницкий был обесточен.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.