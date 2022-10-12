Утром 12 октября в Хмельницком, который пострадал после атаки РФ, восстановили электроснабжение почти во всем городе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"По состоянию на 08.00 электроснабжение в Хмельницкой тергромаде возобновлено почти на 100%. Могут оставаться неисправности во внутренних сетях" - написал глава ОВА,

Напомним, что в Хмельницком вчера сообщили о том, что веерные отключения света будут по два часа в день, однако потом из-за непланового отключения без света оказалось полгорода.

После удара РФ 10 октября Хмельницкий оказался без света. В городе остановили электротранспорт. Больницы питались от генераторов.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.