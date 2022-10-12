Депутат от "Слуги народа", глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагает запретить отключения света на предприятиях, которые производят товары первой необходимости - хлеб, молочку, масло, мясо и так далее.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

Этот вопрос находится в компетенции правительства и местных органов власти, напомнил депутат.

Напомним, что РФ на этой неделе атакует украинские ТЭЦ и другие объекты инфраструктуры. Это вызвало волну веерных отключений электроэнергии в Украине. В частности в Киеве и Харькове.

В Днепропетровской и Черкасской области из-за повреждений власти объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

А украинцев уже несколько вечеров подряд с 17.00 до 22.00 призывают максимально сократить потребление электроэнергии.

Подробнее о ситуации мы писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.