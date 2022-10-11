Появилось уточнение об отключениях света в Киеве. Фото: Редпост

В ДТЭК "Киевские электросети" обновили сообщение о графике веерных отключений в Киеве.

Обновление появилось в Фейсбуке компании.

В нем сказано, что из-за высокой нагрузки ограничения применяются для абонентов всех очередей.

Ранее в тексте говорилось, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности компания временно ограничивает электроснабжение части 3-й очереди. Если у энергосистемы будет существовать дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:

  • 1-я очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
  • 2-я очередь – с 12:00 до 16:00
  • 3-я очередь – с 16:00 до 20:00.

Затем в посте появились добавки: "По состоянию на 18:30 ограничены все клиенты 3-й очереди. Дефицит мощности увеличивается и мы по требованию НЭК "Укрэнерго" вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому ограничения применяются для всех очередей".

Также в ДТЭК отметили, что "Укрэнерго" дала команду на включение потребителей, отключенных из-за применения графиков почасовых отключений. Вернуть свет клиентам планируется в течение двух часов – до 24:00.

Скриншот из Фейсбука ДТЭК Киевские электросети

Ранее "Страна" сообщала, что в Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередач. Жители остались без света.

Также мы писали, что в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

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