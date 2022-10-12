Украина остановила экспорт электроэнергии в Молдову после обстрелов энергетической инфраструктуры, и теперь жителей молдавских городов и сёл призывают экономить электричество.

Об этом сообщает Sky News.

"Министерство инфраструктуры страны заявило, что Молдова испытывает дефицит от 50 до 100 мегаватт после решения Киева.

Жителей страны призывают отложить включение стиральных машин, посудомоечных машин и другой бытовой техники, а также зарядку электронных устройств, таких как мобильные телефоны, до 23:00 из-за опасений по поводу энергоснабжения страны", – пишет издание.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 10 октября Россия поразила ракетными ударами около трети энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит с украинской энергосистемой после российских атак.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.