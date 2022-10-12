В Укрэнерго заявили, что с 8 утра Украина потребила на 6% больше энергии, чем накануне, поэтому в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях вводятся ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Укрэнерго призывают экономить электроэнергию с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Также призывают не включать сразу несколько мощных электроприборов, а стиральными машинами и обогревателями пользоваться ночью, когда нагрузка на сеть меньше.

Напомним, Кабмин просил украинцев ограничить потребление электроэнергии вечером.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 12 октября от электричества могут отключить клиентов двух очередей. Мы публиковали график отключений.

Также мы писали, что Тернополь оказался отрезан от электростанций, в городе происходят стихийные отключения света.

Кроме того, сообщалось, что в Украине из-за перебоев с электричеством приостановили выдачу водительских прав и регистрацию машин.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.