В Украине 105 населенных пунктов остаются без электричества, а в 3842 населенных пунктах электричество удалось восстановить.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

Он также сообщил, что за сутки были повреждены 209 объектов. В том числе:

51 частный дом;

31 многоэтажка;

102 других объекта (школы, больницы и детские сады).

Напомним, ранее из-за ракетного удара 30% жителей Львова остались без света. Мэр города Андрей Садовой попросил горожан запастись водой.

Между тем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.