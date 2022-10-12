В Киевской области из-за дефицита мощности от электричества могут отключить клиентов двух очередей.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

1 очередь – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;

2 очередь – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.

Графики отключений и адреса:

Напомним, ранее Кабмин попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечернее время.

Россияне два дня подряд бьют по электроподстанциям и ТЭС Украины. Из-за повреждений власти просят украинцев ограничить потребление электроэнергии.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются по всей Украине. В частности, в Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии. Из-за высокой нагрузки на электросети в Киеве веерные отключения электричества применяются для всех очередей. В Хмельницком свет не продержался и двух часов. Почти весь город опять обесточен. Кроме того, в Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередач. Жители остались без света.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.