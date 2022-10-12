В Орехове под вражеский обстрел попали работники районных электросетей. Два человека погибли.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Телеграм.

"При выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник", – написал он.

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Глава области отметил, что еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь.

Ранее сообщалось, что военные россии обстреляли область из РСЗО и артиллерии. В частности, пострадали город Орехов и пгт Степногорск. В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы.

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