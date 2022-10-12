В результате ракетных обстрелов 10 октября погибли четверо работников Госспецсвязи во время выполнения рабочих обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграм-канале ведомства.

"С большой печалью сообщаем, что в результате ракетных обстрелов 10 октября, к сожалению, Госспецсвязи потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел во время выполнения своих рабочих обязанностей", - говорится в сообщении.

В частности, трое погибших работали в Днепропетровской области, один - в Луганской области.

В Госспецсвязи выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее в Офисе президента опубликовали итоговые данные по жертвам вчерашних обстрелов в областях Украины:23 погибших и 100 раненых.

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