Во вторник, 11 октября, на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве специалисты демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы. Ибо он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и устойчивости Украины", - написал Кличко.

Напомним, вчера появилось видео, как выглядит пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, известный как мост Кличко, рядом с которым утром угодила ракета. Ролик опубликовал столичный мэр Виталий Кличко. Он же его и снимал. Он также показал огромную воронку под мостом от ракеты и коммунальщиков, которые убирают последствия прилета.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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