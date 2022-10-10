Появилось видео, как сейчас выглядит пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, известный как мост Кличко, рядом с которым утром угодила ракета.

Ролик опубликовал столичный мэр Виталий Кличко. Он же его и снимал.

"Наш удивительный мост с видом на Днепр, но поврежденный. Повреждено стекло. Тут обломки ракет, какое-то стекло разбито. Но мы его заменим", - заверил градоначальник.

Он также показал огромную воронку под мостом от ракеты и коммунальщиков, которые убирают последствия прилета.

Ранее Кличко сообщал, что утром 10 октября несколько попаданий в Киеве пришлось по "объектам критической инфраструктуры". А в Шевченковском районе столицы в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Также взрывы повредили крышу и окна железнодорожного вокзала в Киеве.

В результате массированных ракетных обстрелов РФ по объектам критической инфраструктуры столицы и области власти вынуждены были начать применять графики аварийного отключения электроснабжения потребителям - как в Киеве, так и в Киевской области.