"Укрзализныця" продолжает движение поездов по Украине, несмотря на очередную утреннюю воздушную тревогу почти по всей территории страны. По состоянию на 8:30 по графику идут 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса - задерживаются на 30 минут и более.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" .

По данным пресс-службы, железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров. Кроме того, киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, чтобы обеспечить возможность передвигаться по городу для тех, кому это необходимо.

"Движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети восстановлено", - говорится в сообщении.

Следить за задержками рейсов можно на сайте, в чат-ботах "Укрзализныци" в разделе "онлайн-табло" и в приложении.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.