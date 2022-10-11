В Киеве 10 октября на бульваре Шевченко погибли мирные люди, которые ехали на работу

По данным областных военных администраций, жертвами вчерашнего массированного ракетного удара РФ по Украине стали 23 мирных жителя, еще 100 были ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

Больше всего погибших в Киеве и Запорожской области:

  • Днепропетровская область – 4 погибших, 21 раненых
  • Донецкая область – 6 погибших, 8 раненых
  • Запорожская область – 5 погибших, 8 раненых
  • Киевская область – 1 погибший, 9 раненых
  • Сумская область – 2 раненых
  • Харьковская область - 1 раненый
  • Херсонская область - 1 раненый
  • Черкасская область - 1 раненый
  • г. Киев – 7 погибших, 49 раненых

По данным американского Института изучения войны, Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно, не прибегая сразу к ядерному удару.

Президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по Украине и заверил, что будет поддерживать Киев.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.

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