23 погибших и 100 раненых. В ОП опубликовали итоговые данные по жертвам вчерашних обстрелов в областях Украины
По данным областных военных администраций, жертвами вчерашнего массированного ракетного удара РФ по Украине стали 23 мирных жителя, еще 100 были ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Больше всего погибших в Киеве и Запорожской области:
- Днепропетровская область – 4 погибших, 21 раненых
- Донецкая область – 6 погибших, 8 раненых
- Запорожская область – 5 погибших, 8 раненых
- Киевская область – 1 погибший, 9 раненых
- Сумская область – 2 раненых
- Харьковская область - 1 раненый
- Херсонская область - 1 раненый
- Черкасская область - 1 раненый
- г. Киев – 7 погибших, 49 раненых
По данным американского Института изучения войны, Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно, не прибегая сразу к ядерному удару.
Президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по Украине и заверил, что будет поддерживать Киев.
Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.