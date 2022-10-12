Из-за перебоев с электричеством в Украине 12 октября не работает Национальная автоматизированная информационная система.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке.

В связи с этим, в Украине приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто.

О возобновлении работы системы в Главном сервисном центре МВД обещают сообщить дополнительно.

Напомним, россияне два дня подряд бьют по электроподстанциям и ТЭС Украины. Из-за повреждений власти просят украинцев ограничить потребление электроэнергии.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются по всей Украине. В частности, в Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии. Из-за высокой нагрузки на электросети в Киеве веерные отключения электричества применяются для всех очередей. В Хмельницком свет не продержался и двух часов. Почти весь город опять обесточен. Кроме того, в Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередач. Жители остались без света.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.