Во Львове ракетными ударами повреждены 4 электроподстанции, это самый большой удар с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Из-за технических проблем на одной из подстанций, часть Львова - без электричества. Аварийная служба работает над решением проблемы.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что 30% Львова без света из-за ракетных ударов.

Также мы писали, что в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии, а перед этим стало известно, что аналогичный режим экономии вводят и в Днепропетровской области. В то же время сегодня в Киеве и области начались веерные отключения электроэнергии.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.