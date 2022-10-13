В Днепропетровской области за несколько дней режима тотальной экономии энергии электропотребление удалось уменьшить на 10%.

Об этом написал глава области Валентин Резниченко.

Он поблагодарил потребителей и отметил, что нужно продолжать экономить.

"Благодарю всех, кто экономит и потребляет сознательно. Продолжаем движение в этом направлении. Все вместе держим энергетический фронт", - написал он.

В памятке указаны основные шаги, которые помогут сократить потребление электричества с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00:

не включать несколько электроприборов одновременно;

ограничить использование бойлера, стиральной машины, обогревателя;

включить режим "экономии энергии", держать "полными" зарядные устройства;

выключать свет, приобрести энергосберегающие лампы.

Как писала "Страна", 12 октября войска РФ ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. Есть разрушения, вспыхнул сильный пожар.

Напомним, в Днепропетровской области ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

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В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.