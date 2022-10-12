Никопольский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты приостановят производство с 1 ноября 2022 года.

Об этом пишет "Укррудпром".

Как сообщается, остановка производства произойдет из-за увеличения расходов, главным образом, из-за ожидаемого увеличения предельных цен на электроэнергию.

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) основан в 1966 году. НЗФ является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины, самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов), у которого около 75% продукции завода идёт на экспорт.

Напомним, что отрасль феррасплавов относится к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. "Страна" рассказывала, что в прошлом году на Запорожском ферросплавном заводе обустроили криптоферму. Для майнинга криптовалюты там использовали электроэнергию, которую государственная компания "Энергоатом" продавала по низкой цене частному трейдеру с орбиты бизнесмена.

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