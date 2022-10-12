Во время симфонического концерта "Маленький принц" пропала электроэнергия, однако музыканты продолжили играть.

Об этом сообщил замдиректора Львовского органного зала Тарас Демко в Фейсбуке.

"Комплекты фонарей наготове. Проклятые москали концерт не испортили!" - пишет Демко.

Напомним, ранее мы писали, что после массового ракетного обстрела Украины во Львове случился энергетический коллапс - пропало электричество, не работали городские ТЭЦ, не было воды.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.