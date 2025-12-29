Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Россия намерена нанести ответный удар.

По словам Лаврова, в момент атаки были выпущены 91 беспилотник, которые сбила ПВО. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БпЛА не поступало.

"Россия ответит на атаку Киева на резиденцию президента России, объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", – заявил глава МИД РФ.

При это он отметил, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США об урегулировании украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа", - заверил Лавров.

В то же время из самого переговорного процесса Москва выходить не намерена.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает атаку на резиденцию Путина и сообщает о подготовке Россией ударов по правительственным зданиям в Киеве. Он назвал заявление Лаврова "фейком".

"Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них. Я уверен, в этом искали причины. Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету министров Украины. Поэтому нужно быть сейчас всем внимательным. Может быть нанесен удар по столице. Тем более что этот человек – если можно говорить и называть это человеком – сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают. Я думаю, президенту Трампу, его команде, европейцам, я считаю, нужно включиться и соответствующую провести работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну", - заявил президент Украины.

Что это значит

Такой разворот событий говорит о том, что Кремль решил применить некие дополнительные меры принуждения для Зеленского, чтобы тот выполнил требуемые Россией (и, по данным СМИ, президентом США Дональдом Трампом) условия завершения войны, среди которых вывод войск из Донбасса. Вопрос, что это будут за меры, то есть каким будет анонсированный Лавровым ответный удар, и в чем именно изменится переговорная позиция РФ. Также неизвестно, подключится ли к давлению на Зеленского Трамп.

Но очевидно, что ход событий значительно ускоряется.

Напомним, 3 мая 2023 года уже была атака беспилотников по зданию Кремля.