Вчерашние переговоры в США могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, организация прямых телефонных переговоров между президентами Украины и РФ стала бы "дипломатической победой" для американского президента Дональда Трампа.

Путин и Зеленский в последний раз говорили по телефону 26 июля 2020 года.

Источник также сообщил, что Зеленский, вероятно, испытывал беспокойство перед встречей с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел", - рассказал собеседник Fox News.

Ранее мы публиковали заявления Зеленского и Трампа по итогам переговоров во Флориде.

Об итогах вчерашних переговоров президентов Украины и США мы писали в отдельном материале.