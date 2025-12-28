Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию президента США Дональда Трампа.

Кадры встречи лидеров двух стран публикуют СМИ и политические телеграм-каналы.

Зеленский подтвердил, что на сегодняшней встрече с американцами будет обсуждаться вопрос территориальных уступок в рамках мирного плана США.

Трамп в этом месте добавил, что Украина получит крупные экономические выгоды от соглашения. По словам президента США, он не ставил крайних сроков для остановки российско-украинской войны, но это будет "сильное соглашение".

Трамп добавил, что "они все (Киев и Москва - Ред.) хотят, чтобы это было сделано"; "они оба (Путин и Зеленский - Ред.) хотят заключить сделку".

В ходе краткого интервью журналист спросил Трампа: "Свидетельствуют ли недавние массированные удары РФ по Украине о том, что российский лидер Владимир Путин несерьёзно относится к переговорам?"

"Нет, он относится к этому очень серьёзно. Я думаю, что и Украина наносила сильные удары, и я не расцениваю это негативно – возможно, им так было нужно", – ответил Трамп.

Президент США добавил, что в последнее время в России звучали "громкие взрывы" и, по его словам, "вероятно, это пришло из Украины".

Также Трамп сделал ещё несколько заявлений:

"Мы на финальном этапе переговоров. Это либо прекратится, либо продлится очень долго, и умрут миллионы".

"Урегулирование войны в Украине может пойти "очень быстро".

"Никто даже не знает, что именно будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет – и это будет сильное соглашение".

Кроме того, президент США анонсировал после встречи с Зеленским созвон с европейскими лидерами.

Ранее он заявил, что позвонит также Путину, с которым больше часа говорил накануне.

Между тем появилось видео из резиденции Трампа, где проводят переговоры делегации Украины и США.

Трамп предложил журналистам "пойти поесть", потому что встреча будет закрытой.

С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Также присутствует министр войны Пит Хегсет.

Во время общения с Трампом Зеленский заявил, что впервые посещает резиденцию Мар-а-Лаго.

В ответ Трамп сказал, что это место "очень подходит для заключения сделок".

Напомним, перед встречей с Зеленским Трамп позвонил Путину и сообщил о "продуктивном разговоре" с президентом РФ.

Ранее "Страна" анализировала, чего ждать от встречи Трампа и Зеленского.