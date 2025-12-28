Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин отвергнет украинский план из 20 пунктов, после чего США усилят давление на Россию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times.

По данным газеты, об этом Зеленский заявил во время вчерашнего телефонного разговора с европейскими лидерами.

Зеленский, как он сам заявил европейцам, хотел бы, чтобы США переключили внимание на усиление давления против России. По его мнению, Путин своих максимальных требований не снимет (напомним, Москва, среди прочего, требует вывода ВСУ из Донбасса).

Также Зеленский заявил, что будет поднимать на сегодняшней встрече с президентом США Дональдом Трампом вопросы стабильного финансирования ВСУ, поддержки украинской ПВО, а также военного присутствия европейских стран на украинской территории.

Как уточняют собеседники FT, Зеленский сказал, что Украина может согласиться на передачу территорий России только в случае проведения референдума в мирных и безопасных условиях.

Кроме того, украинский президент выступил за передачу Запорожской АЭС под международный контроль, а вырабатываемую ею электроэнергию предложил распределять по обе стороны линии соприкосновения.

Ранее западные СМИ писали, что на встрече с Трампом Зеленский намерен устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

