Президент Украины Владимир Зеленский намерен завтра на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Зеленский настаивал на встрече с Трампом для урегулирования разногласий по проекту 20-пунктного мирного соглашения и другим элементам мирного договора, которые обсуждаются между Украиной и США, в частности по вопросам Донбасса.

Зеленский также сообщил, что в пятницу согласует действия с европейскими союзниками, чтобы определить формат их участия во встречах с США в воскресенье, отметив, что их присутствие онлайн вполне возможно.

При этом CNN сообщает, что европейские чиновники ожидают положительного исхода встречи президентов США и Украины. Однако при этом готовятся к непредсказуемым сценариям.

По их информации, участие европейских лидеров на встрече Зеленского и Трампа не планируется.

Собеседники телеканала также отметили, что Украина уже несколько месяцев добивалась переговоров на уровне лидеров с США.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", - отметил один из чиновников НАТО.

Американские источники выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского окажется продуктивной после недели интенсивной работы американских и украинских переговорщиков.

Ранее Зеленский сообщил, что в воскресенье хочет договориться с Трампом о рамках прекращения войны.

Напомним, накануне Трамп дал понять, что озвученный Зеленским 20-пунктовый мирный план не получил одобрения Вашингтона.