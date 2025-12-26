В субботу президент США Дональд Трамп, украинский глава Владимир Зеленский и группа европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

"Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц‑звонок в субботу", — говорится в материале.

Ранее Зеленский сообщил, что уже в воскресенье рассчитывает договориться с Дональдом Трампом о рамках прекращения войны, включая возможный график. Он отметил и о готовности вынести этот вопрос на референдум в случае, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.

Перед этим в Axios писали, что запланированная на 28 декабря во Флориде встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах.

Война в Украине идет 1402-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 26 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в четверг сообщалось о продолжении продвижения армии РФ на нескольких участках фронта, в частности, в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Большой резонанс вызвала новость о том, что российские военные захватили командный пункт одного из батальонов 106-й бригады территориальной обороны на гуляйпольском направлении. Им досталось военное имущество, включая средства связи и хранения информации.

