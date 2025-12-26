Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает в воскресенье договориться с американским главой Дональдом Трампом о рамках прекращения войны, включая возможный график, и заявил о готовности вынести этот вопрос на референдум в случае, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.

Об этом сообщает Axios.

По его словам, украинская сторона заинтересована в завершении этого вопроса "как можно быстрее".

"Я думаю, что сейчас мы вышли на новый уровень, и поэтому нам нужно вести переговоры с президентами. Мы хотим завершить это как можно быстрее. Поэтому я рассчитываю на эту встречу", – сказал Зеленский.

Ранее в Axios писали, что запланированная на 28 декабря во Флориде встреча Зеленского и Трампа свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах.

Накануне же Зеленский и Рустем Умеров провели разговор со спецпердставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

До этого президент Украины озвучил мирный план из 20 пунктов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.