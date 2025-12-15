В Вашингтоне ожидают, что Киев примет решение по территориальным вопросам для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на американские официальные лица.

"Теперь президент Украины Владимир Зеленский должен обсудить территориальный вопрос со своей командой", - указывает, в свою очередь, агентство Bloomberg.

Отмечается, что по итогам встречи США и Украина разработали черновой вариант плана по урегулированию на три страницы.

В то же время агентство The Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп сегодня может провести разговор по телефону с находящимися в Берлине Зеленским и лидерами ряда европейских стран.

Кроме того подчеркивается, что во время переговоров представителей Вашингтона и Киева обсуждался вопрос замороженных российских активов и возможность их использования для восстановления Украины.

Тем временем украинские СМИ пишут, что украинская и американская делегации продолжают вести переговоры в Берлине, но без участия Владимира Зеленского.

Сам Зеленский уже заявил, что его переговоры с командой Дональда Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

Газета Politico также сообщала, что Зеленский снова отклонил предложение США о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе, но согласился на отказ от НАТО.