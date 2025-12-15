В Познани двое поляков напали на пару из Украины.

Об этом пишет издание TVN24 со ссылкой на очевидцев и полицию.

По словам городского депутата Анджея Прендке, который стал свидетелем событий и опубликовал видео, сначала нападавшие оскорбляли украинцев, призывая "оставить наших женщин", а затем парень из Украины был повален на пол и избит, его партнерша получила травмы, пытаясь защитить его.

Пассажиры трамвая пытались вмешаться, сначала словесно, а затем физически оттеснить нападавших, но те продолжали агрессию и угрожали другим людям.

Когда пара вышла из трамвая, депутат предлагал им помощь, в том числе вызвать полицию и собрать дополнительные свидетельские показания, но они отказались обращаться в правоохранительные органы.

Полиция занялась делом по собственной инициативе, установив личности подозреваемых по записям с камер и видео в сети.

Задержаны двое 27-летних мужчин - один из Познани, другой из пригорода, сейчас они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье о дискриминации на почве национальной принадлежности, за что по польскому уголовному кодексу предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Напомним, по данным прессы, в Польше выросло количество преступлений против украинцев.

Так, недавно в польском Слупске учитель назвал украинских подростков "сволочью", после чего их избили местные школьники.