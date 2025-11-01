В Польше зафиксировано повышение количества преступлений против украинцев.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на источники.

По словам социолога Пшемыслава Садуру, полицейская статистика за два года в Польше на 50% подтверждает повышение числа угроз в адрес украинцев, на 70% - случаев издевательств, на 66% - нападений по мотивам ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости.

Атакам подвергаются все группы населения, от молодых мужчин и женщин и активистов до людей среднего возраста.

"5 сентября группа молодых граждан Украины подверглась нападению неизвестных мужчин у магазина в варшавском районе Бялоленка. Преступники грубо оскорбляли их из-за национальности, а трое самых агрессивных избили иностранцев. Они кричали: «возвращаетесь к себе!» и «Валите на фронт, бандеровцы!». Агрессорами оказались мужчины 28, 36 и 41 года. Они ответят, в частности, за избиение и нанесение телесных повреждений, оскорбление граждан Украины по национальному признаку и угрозы в адрес свидетеля инцидента", - пишет издание.

При этом в последние недели украинцы подвергались атакам и оскорблениям на национальной почве в общественном транспорте, в магазинах и на улицах. На украинку по имени Алёна, стилиста приехавшего в Польшу с началом войны, постоянно сыпяться оскорбления от её клиентов, а однажды в супермаркете в неё плюнула пожилая женщина.

В полиции же заявляют, что количество преступлений мотивированных национальной ненавистью выросло на 41% с начала года. Самым частым преступлением стали угрозы расправы.

