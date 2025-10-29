В немецком Ганновере пропал молодой гражданин Украины по имени Василий, который передвигался на инвалидной коляске. Его нашли убитым в другом городе.

Об этом сообщила в соцсетях его сестра София Канюка.

По ее словам, вечером 20 октября молодой человек отправился на прогулку в центр Ганновера и пропал. На следующий день, 21 октября, его тело со следами насильственной смерти обнаружили в городе Райне на берегу водоканала. Причем расстояние от Ганновера до Райна составляет более 180 километров.

У Василия украли куртку и ценные вещи: телефон, деньги и документы.

София призвала свидетелей поделиться информацией, если они что-то видели.

Украинцы за рубежом нередко становятся жертвами убийц. Так, на днях в Дублине 17-летнего украинского подростка Вадима Давыденко убил его ровесник из Сомали. Вадим поссорился с сомалийцем и получил удары ножом в голову, глаза, грудь и руки.

А в прошлом году в той же Германии 37-летний мужчина убил девятилетнюю девочку из Украины по имени Валерия. Он состоял в отношениях с матерью Валерии и мог выместить злобу на девочки после расставания. По версии следствия, преступление могло быть актом мести. Ему дали пожизненный срок.