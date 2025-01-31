Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению 37-летнего Андрея П., обвиняемого в убийстве минувшим летом девятилетней девочки из Украины по имени Валерия.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Валерия приехала в ФРГ вместе с матерью после начала российского вторжения.

Как пишет Bild, мужчина состоял в отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина рассталась с ним. По версии следствия, преступление могло быть актом мести. Приговор суда стал окончательным, обвиняемый не стал обжаловать вердикт.

Поскольку судьи установили особую тяжесть преступления, это исключает возможность досрочного освобождения Андрея П. по прошествии 15 лет, как иногда происходит с заключенными, получившими пожизненный срок.

Убитая украинская беженка

Как мы писали, 3 июня 2024 года Валерия пропала по дороге в школу. Мать заявила в соцсетях, что ее дочь не пришла в школу, однако педагоги не проинформировали об этом ни полицию, ни родительницу, из-за чего правоохранители получили сообщение об исчезновении ребенка только вечером.

Через неделю тело девочки нашли в лесу. Как выяснилось, убийца выследил ее по дороге в школу и задушил, после чего уехал из Германии. Его задержали в Праге спустя 11 дней и экстрадировали в ФРГ.