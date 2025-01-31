Служба безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета, подозреваемого в заказе убийства владельца местной агрокомпании для завладения его бизнесом.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Имя задержанного не называется, однако местные СМИ пишут, что речь об Олеге Дядике ("За Будущее").

По версии следствия, депутат предложил своему водителю за 20 тыс. долл задушить предпринимателя веревкой на территории заброшенной насосной станции, куда депутат пригласил его якобы для обсуждения рабочих вопросов. А затем инсценировать самоубийство.

После этого подозреваемый планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании, указав себя доверенным лицом.

СБУ задержала депутата и водителя, уже когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи.

Напомним, ранее в Киеве задержали подозреваемых в подготовке убийства первого заместителя министра здравоохранения.

Также мы писали, что в Одессе 20 января в результате взрыва около своего дома был убит бизнесмен, который занимался волонтерством. По данным следствия, подозреваемые в убийстве сделали это по заказу РФ за 2500 долларов.