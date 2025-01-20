В Киеве задержали подозреваемых в подготовке убийства Сергея Дуброва - первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, мужчина 36 лет и женщина 29 лет несколько месяцев следили за распорядком дня и передвижением чиновника. Они сняли квартиру в том же жилом комплексе, постоянно меняли транспортные средства и посещали тир, тренируя стрельбу.

Их задержали на попытке приобрести пистолет.

О мотивах покушения полиция ничего не сообщает.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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