В Киеве задержали подозреваемых в подготовке покушения на заместителя министра здравоохранения
В Киеве задержали подозреваемых в подготовке убийства Сергея Дуброва - первого заместителя министра здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным следствия, мужчина 36 лет и женщина 29 лет несколько месяцев следили за распорядком дня и передвижением чиновника. Они сняли квартиру в том же жилом комплексе, постоянно меняли транспортные средства и посещали тир, тренируя стрельбу.
Их задержали на попытке приобрести пистолет.
О мотивах покушения полиция ничего не сообщает.
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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