В Одессе 20 января в результате взрыва около своего дома был убит бизнесмен, который занимался волонтерством.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Задержаны четверо подозреваемых местных жителей. По данным следствия, они сделали это по заказу РФ за 2500 долларов. Хотя заплатили им по итогу только тысячу.

Сообщается, что одному из них помогли собрать взрывчатку, а трое других заложили ее в оговоренном месте - возле забора дома рядом с припаркованным автомобилем. Также рядом установили телефон, который вел видеотрансляцию.

Чтобы выманить 54-летнего мужчину из дома, они подожгли его автомобиль. Мужчина вышел тушить пожар и прогремел взрыв, от которого он погиб на месте.

На следующий день подозреваемых задержали.

Всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее мы писали, что ушедший в СЗЧ военный вместе с женой изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре. В результате взрыва погиб один человек, несколько были тяжело ранены, включая двоих полицейских.