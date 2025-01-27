Служба безопасности Украины проверит преподавательский состав Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщила ректор вуза Инна Кочарян во время встречи администрации университета со студентами.

По ее словам, спецслужба проведет проверку жалоб студентов о том, что в вузе есть преподаватели, которые якобы "поддерживают российскую агрессию".

Отметим, что политических скандалов, связанных с институтом, в последние месяцы не было. Но на днях преподавателя Андрея Белоуса отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны студенток.

Кроме того, студентки обвиняют завлабораторией Наталью Королеву в поддержке Белоуса и в том, что она заявляла, что студентки сами провоцируют мужчин тем, что приходят "с таким декольте и почти в одних трусах, чтобы привлекать внимание, особенно "публичных" людей".

Как это связано с "поддержкой российской агрессии" и с проверкой СБУ, пока непонятно.

Ранее мы писали, что преподаватель медуниверситета в Ивано-Франковске уволился после доноса студента за лекцию на русском языке.

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