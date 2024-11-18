В Ивано-Франковске преподаватель медицинского университета уволился после того, как студент донес на него за лекцию на русском языке.

Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Известно, что преподаватель провел лекцию по нейрохирургии на русском языке, из-за чего один из студентов устроил скандал, заявив, что преподаватель не знает государственный язык.

После этого в университете заявили, что будет создана комиссия для служебной проверки. История закончилась тем, что преподаватель отказался писать объяснительную и написал заявление об увольнении.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве наказали за мелкое хулиганство посетителя кафе, который говорил на русском языке. В полиции добавили, что "собранные материалы" будут направлены языковому омбудсмену "для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности".

Также публиковалось видео, как активисты "прессуют" менеджера банка в Одессе за предложение клиенту говорить на русском.

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