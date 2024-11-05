Полиция наказала за "мелкое хулиганство" мужчину, который говорил на русском языке и отобрал телефон у девушки, которая требовала от него не говорить на русском и снимала происходящее на видео.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, "нарушителем" оказался 44-летний житель Киевской области, в отношении которого работники полиции составили протокол по статье 173 админкодекса – "мелкое хулиганство".

Кроме того, полиция утверждает, что "собранные материалы" будут направлены языковому омбудсмену "для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности".

Напомним, упомянутый конфликт начала девушка, которая требовала от посетителя кафе не говорить по-русски, хотя закон этого не запрещает.

Ранее в сети появился репортаж о работе в Ивано-Франковске "мовных" инспекторов. На кадрах один такой инспектор делает замечания прохожей на улице, хотя использование русского языка в быту не является нарушением языкового законодательства Украины.

А в конце октября депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий произнес на заседании несколько фраз на русском языке, но потом, испугавшись штрафа, перешел на украинский.