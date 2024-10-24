Уполномоченный по правам государственного языка Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков - это "языковая шизофрения".

Такой оборот он употребил в интервью украинскому СМИ.

"Это двуязычие влечет такой феномен в социолингвистике, как языковая шизофрения, когда одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет шизофрению и в поведении, и в отношении национальных интересов", - заявил Креминь и призвал бороться с двуязычием.

После выхода интервью омбудсмена в сети обратили внимание на то, что его отец Дмитрий Креминь работал одновременно учителем украинского и русского языков в одной из школ в Николаевской области. Об этом говорится в его биографии в Википедии.

Что по этому думает Тарас Креминь и увязывает ли данный факт со своим заявлением о "языковой шизофрении", пока неизвестно.

Ранее мы приводили другую цитату из этого интервью - заявление о переходе от ласковой украинизации к наступательной.

Причем призыв начать наступательную украинизацию Креминь озвучивает не впервые. О том же он уже говорил в мае.