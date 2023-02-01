Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что решение набсовета Киево-Могилянской академии о запрете любого общения на русском языке в стенах вуза соответствует закону. При этом Креминь сослался на статью закона, в которой говорится только о языке образовательного процесса.

Свой комментарий он опубликовал в Фейсбуке.

Могилянка совершила довольно мощный задел, который будет ретранслирован и в других университетах Украины, надеется Креминь.

"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. Вместе с тем, статья 21 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорит о том, что язык образовательного процесса – государственный", - сказал он.

Также уполномоченный отметил, что такая инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал Могилянке один миллион долларов.

"Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности", – рассказал уполномоченный.

Уполномоченный обратился в Министерство образования и науки Украины, Союз ректоров заведений высшего образования и попросил принять дополнительные меры по соблюдению закона о языке.

"В условиях российско-украинской войны вопрос защиты языка и его утверждения – среди приоритетных, поэтому сфера образования должна быть примером в вопросах защиты национальных интересов", – отметил он.

Как писала "Страна", 27 января в Киево-Могилянской академии запретили студентам, преподавателям и администрации говорить на русском языке между собой.

Когда эта новость вызвала большой резонанс, президент Могилянки Сергей Квит заявил, что никаких наказаний за употребление русского языка в стенах вуза не будет, и никто не станет специально отслеживать язык общения студентов и преподавателей между собой.