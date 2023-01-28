После полного запрета русского языка в стенах Киево-Могилянской академии (в том числе на частное общение), в Facebook разгорелась дискуссия на эту тему.

Споры возникли под постом члена наблюдательного совета вуза Геннадия Зубко, сообщившего о новости.

Многие поддержали решение Могилянки, которую поблагодарил, в частности, известный языковой активист Станислав Литинский. "Спасибо!" - написал он.

В то же время киевский ученый и блогер Семен Есилевский считает, что запрет частных разговоров на русском является нарушением Конституции: "это антиконституционно и является нарушением прав человека на использование любого языка в частном общении".

Отдельно у себя в Facebook он предположил, что вуз скоро может отменить составленную российским ученым таблицу Менделеева.

Студент Могилянки Иван Маринкевич также говорит о нарушении Конституции.

"Как студент 4 курса Киево-Могилянской академии я должен говорить на украинском на самих парах. Что касается общения между студентами, то ни одно внутреннее правило не должно противоречить Конституции Украины. А это решение напрямую противоречит Конституции", - заявил он.

"Я считаю, что руководство, не уважающее Высший Закон государства – нужно отправлять в отставку. Перед принятием таких бумажек ознакомьтесь с конституционными правами гражданина", - пишет киевлянин Влад Коваль.

"А вот если студент идет себе по коридору, бьется ногой об стул или дверь, и говорит: "@б твою мать!" то его сразу отчислят? Как это будет на практике действовать?" - интересуется журналист Дмитрий Раевский.

Как писала "Страна", в Киеве из учебных программ детских садов и школ полностью исключили русский язык.

При этом специальность "Русский язык" в Украине осталась всего в четырех университетах.