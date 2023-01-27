В Киево-Могилянской академии запретили студентам, преподавателям и администрации говорить на русском языке между собой.

Об этом сообщил в Фейсбуке член набсовета Могилянки и бывший вице-премьер Геннадий Зубко.

"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено. Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных сегодня на 40-й сессии Академической конференции университета. В новых правилах, принимать которые толкают требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д.", - сказано в посте.

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.

А осенью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.