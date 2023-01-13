Мэр Харькова Игорь Терехов подал иск к мовному омбудсмену Тарасу Креминю из-за повторного штрафа за нарушение языкового законодательства.

Эту информацию подтвердил изданию "Думка" представитель мэрии Юрий Сидоренко.

"Он оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Суть иска мне не известна, потому что он обратился в суд как частное лицо", - сказал Сидоренко.

Мовный омбудсмен Тарас Креминь подтвердил, что Игорь Терехов подал иск в суд.

В иске мэр планирует обжаловать постановление о наложении второго штрафа за неиспользование украинского языка.

"Первый случай касался выступления негосударственным языком на телевидении. Следующее постановление касалось применения негосударственного языка в Telegram-канале и на его странице в соцсети. Тогда мы обошлись предупреждением. Но в связи с тем, что продолжились факты применения негосударственного, мы рассмотрели дело, предложили предоставить объяснения, прибыть для рассмотрения этого дела лично или представителю, адвокату. Никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение о наложении штрафа", - говорит Креминь.

Согласно решению о наложении второго штрафа, Игорь Терехов должен был оплатить 3 400 гривен.

Напомним, еще в ноябре прошлого года оштрафованный за использование русского языка мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском.

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