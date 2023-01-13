В пятницу, 13 января, в Украине идет уже 324-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 12 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

13 января

09.45 В Сербии набирают наемников для ЧВК "Вагнер". На это уже отреагировали в США.

Российский телеканал RT запустил сайт на сербском языке, и публикует рекламу ЧВК "Вагнер" о наборе наемников для войны в Украине, пишут сербские СМИ.

В рекламе ЧВК заявляется, что группа предлагает "более чем привлекательные" стимулы.

На это уже отреагировали в США. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Сербию заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, поэтому Вашингтон ведет работу по нейтрализации этой военной кампании.

"Мы видели, что группа Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить. Я не знаю, есть ли опасения [у Сербии], мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где Вагнер активен, чтобы положить конец их деятельности", - сообщил Шолле в беседе с журналистами после встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

09.33 В Кремле начали готовиться к президентским выбором в 2024 году с учетом того, что Путин будет принимать в них участие, пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в администрации президента России.

По данным источников, Кремль недавно проводил соответствующие консультации с экспертным сообществом.

Президентским выборам в России будут предшествовать региональные выборы в сентябре.

Источники сообщают, что избирательные кампании в регионах "будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях". Эта же повестка сохранится и на президентские.

09.23 В Соледаре Донецкой области ночью шли бои, противник поддерживает высокую интенсивность наступления, сообщают в Минобороны.

"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. Враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - пишет в своем Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

09.15 В Днепропетровской области действуют экстренные отключения, стабилизационные графики не действуют, говорится на сайте ДТЭК "Днепропетровские электросети".

Одновременно с тем в Киеве и Одессе идут отключения по графикам.

Киевляне, как и раньше, получают 2 часа гарантированного света, 3 часа вероятных и 4 часа обязательных отключений, одесситы - 3 часа гарантированной электроэнергии, 3 вероятных и 3 часа обязательных отключений, свидетельствует информация на региональных сайтах ДТЭК.

08.55 Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время, пишет британская разведка.

В ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший производитель танков России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил, что примет на работу 250 заключенных.

В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь узаконен.

Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

08.40 Один из фигурантов "одесского дела" - первый заммэра города Михаил Кучук - уволен с занимаемой должности. Распоряжение об этом вышло на сайте мэрии.

Кучук снят по собственному желанию.

08.30 США не могут подтвердить падения Соледара, заявили в Белом доме. Но даже если Украина потеряет Бахмут и Соледар, "это не будет иметь стратегического влияния на саму войну".

"Мы не можем подтвердить сообщения о том, что он (Соледар - Ред.) пал. Я видел российские заявления относительно этого. Украинцы говорят, что все иначе. Мы не поддерживаем присутствие на месте, так что я не могу подтвердить это", - заявил представитель администрации Байдена Джон Кирби.

08.20 Госпогранслужба, чьи бойцы с недавних пор брошены на усиление в Бахмуте и Соледаре, публикует видео городских боев.

Дата и место съемки неизвестны.

08.05 Россия откажется от помощи западных посредников, если возобновит переговоры с Украиной. Об этом заявили в МИД РФ.

07.55 Россияне скорее всего вытеснили украинские силы с запада Соледара и в целом контролируют город. Об этом пишет в утренней сводке американский "Институт изучения войны".

"Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения", - говорится в отчете.

Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре, считают военные эксперты.

"Заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе", - пишет "Институт".

Организация уточняет, что речь о железнодорожной станции Соль, о боях за которую с утра сообщал и Генштаб.

07.40 Не прекращаются удары по Никопольщине Днепропетровской области.

Ночью россияне обстреляли район из тяжелой артиллерии. Пострадала Марганецкая громада. Туда прилетели с десяток вражеских снарядов. Обошлось без пострадавших.

Об это сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки атаки РФ отразили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.

Противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

2. В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Проверяют телефоны.

3. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.

06.40 Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается совершить поездку в Украину, чтобы поддержать Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Guardian.

Конкретной информации о датах пока нет, но это может произойти в ближайшее время.

06.30 Карта тревог на сейчас.

06.15 Ежедневно полиция открывает около 300 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными.

Об этом сообщил на брифинге глава Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.

Всего с начала вторжения РФ зафиксировали 58 тысяч таких преступлений.

06.05 В ближайшие недели США могут объявить новые санкции в отношении России.

Об этом сообщил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, говорится на сайте президента Украины.