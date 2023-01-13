В пятницу, 13 января, в Украине идет уже 324-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 12 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
13 января
09.45 В Сербии набирают наемников для ЧВК "Вагнер". На это уже отреагировали в США.
Российский телеканал RT запустил сайт на сербском языке, и публикует рекламу ЧВК "Вагнер" о наборе наемников для войны в Украине, пишут сербские СМИ.
В рекламе ЧВК заявляется, что группа предлагает "более чем привлекательные" стимулы.
На это уже отреагировали в США. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Сербию заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, поэтому Вашингтон ведет работу по нейтрализации этой военной кампании.
"Мы видели, что группа Вагнера стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить. Я не знаю, есть ли опасения [у Сербии], мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где Вагнер активен, чтобы положить конец их деятельности", - сообщил Шолле в беседе с журналистами после встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.
09.33 В Кремле начали готовиться к президентским выбором в 2024 году с учетом того, что Путин будет принимать в них участие, пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в администрации президента России.
По данным источников, Кремль недавно проводил соответствующие консультации с экспертным сообществом.
Президентским выборам в России будут предшествовать региональные выборы в сентябре.
Источники сообщают, что избирательные кампании в регионах "будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях". Эта же повестка сохранится и на президентские.
09.23 В Соледаре Донецкой области ночью шли бои, противник поддерживает высокую интенсивность наступления, сообщают в Минобороны.
"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. Враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - пишет в своем Telegram замминистра обороны Анна Маляр.
09.15 В Днепропетровской области действуют экстренные отключения, стабилизационные графики не действуют, говорится на сайте ДТЭК "Днепропетровские электросети".
Одновременно с тем в Киеве и Одессе идут отключения по графикам.
Киевляне, как и раньше, получают 2 часа гарантированного света, 3 часа вероятных и 4 часа обязательных отключений, одесситы - 3 часа гарантированной электроэнергии, 3 вероятных и 3 часа обязательных отключений, свидетельствует информация на региональных сайтах ДТЭК.
08.55 Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время, пишет британская разведка.
В ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший производитель танков России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил, что примет на работу 250 заключенных.
В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь узаконен.
Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.
08.40 Один из фигурантов "одесского дела" - первый заммэра города Михаил Кучук - уволен с занимаемой должности. Распоряжение об этом вышло на сайте мэрии.
Кучук снят по собственному желанию.
08.30 США не могут подтвердить падения Соледара, заявили в Белом доме. Но даже если Украина потеряет Бахмут и Соледар, "это не будет иметь стратегического влияния на саму войну".
"Мы не можем подтвердить сообщения о том, что он (Соледар - Ред.) пал. Я видел российские заявления относительно этого. Украинцы говорят, что все иначе. Мы не поддерживаем присутствие на месте, так что я не могу подтвердить это", - заявил представитель администрации Байдена Джон Кирби.
08.20 Госпогранслужба, чьи бойцы с недавних пор брошены на усиление в Бахмуте и Соледаре, публикует видео городских боев.
Дата и место съемки неизвестны.
08.05 Россия откажется от помощи западных посредников, если возобновит переговоры с Украиной. Об этом заявили в МИД РФ.
07.55 Россияне скорее всего вытеснили украинские силы с запада Соледара и в целом контролируют город. Об этом пишет в утренней сводке американский "Институт изучения войны".
"Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения", - говорится в отчете.
Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре, считают военные эксперты.
"Заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе", - пишет "Институт".
Организация уточняет, что речь о железнодорожной станции Соль, о боях за которую с утра сообщал и Генштаб.
07.40 Не прекращаются удары по Никопольщине Днепропетровской области.
Ночью россияне обстреляли район из тяжелой артиллерии. Пострадала Марганецкая громада. Туда прилетели с десяток вражеских снарядов. Обошлось без пострадавших.
Об это сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:
1. За прошедшие сутки атаки РФ отразили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.
Противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.
2. В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Проверяют телефоны.
3. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.
06.40 Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается совершить поездку в Украину, чтобы поддержать Владимира Зеленского.
Об этом пишет The Guardian.
Конкретной информации о датах пока нет, но это может произойти в ближайшее время.
06.30 Карта тревог на сейчас.
06.15 Ежедневно полиция открывает около 300 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными.
Об этом сообщил на брифинге глава Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.
Всего с начала вторжения РФ зафиксировали 58 тысяч таких преступлений.
06.05 В ближайшие недели США могут объявить новые санкции в отношении России.
Об этом сообщил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, говорится на сайте президента Украины.