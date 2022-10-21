Секретарь СНБО Алексей Данилов, который ранее прогнозировал распад России, заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала НТА.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", – сказал Данилов.

Также он сообщил, что на совещании в Офисе президента приняли решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

Впрочем, еще в сентябре 1995 года, 25 лет назад, нынешний секретарь СНБО Данилов, а тогда - мэр Луганска, поздравлял на русском языке первоклассников с началом их школьного пути. "Страна" публиковала поздравление Данилова.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский часто говорит в своих видео на русском языке. Так, он по-русски призывал коренные народы Кавказа и Сибири не исполнять "преступные приказы". К белорусам он также обращался на русском, объясняя, что их пытаются втянуть в войну, как рабов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

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