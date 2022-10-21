В пятницу, 21 октября, в Украине идет уже 240-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 20 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

21 октября

10.08 В Киевской области с утра начались отключения света. Об этом сообщил губернатор Алексей Кулеба.

Он связал это с ростом потребления энергии и призвал выключить все приборы, от утюгов до стиральных машин.

10.05 У части жителей Житомира пропал свет из-за проблем на подстанциях, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

10.02 Губернатор Александр Старух публикует еще фото последствий прилета по Запорожью.

Обстрел зацепил жилые дома, где произошла утечка газа. Также зацепило школу. Сообщают о трех раненых.

Ранее сообщалось о прилетах и по объектам инфраструктуры. Власти говорят, что обстрел велся ракетами комплекса С-300.

09.59 Медведев ответил Маску на его вопрос, как обстоят дела у российской армии в Бахмуте.

"До встречи в Москве на День Победы", - написал зампред совбеза РФ.

Накануне они поговорили в Твиттере. Медведев потроллил отставку британского премьера Лиз Трасс, на что Маск спросил его по Бахмуту, который Россия штурмует и не может взять несколько месяцев.

Видимо, таким ответом зам Путина хотел сказать, что Бахмут все равно возьмут и пригласил Маска в Москву это "отпраздновать".

09.50 Потери РФ в Украине с 24 февраля.

09.41 В Кривом Роге вчера до глубокой ночи проводили рейды против бизнеса, который не отключил витрины и вывески.

Всего принудительно отключили более 70 объектов - магазинов и заправок, сообщают местные власти.

09.33 Первый снег вчера выпал в Черкассах. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

09.29 Среди погибших на Антоновском мосту во время ракетного удара вчера вечером - двое сотрудников телеканала "Таврия", заявили в российской "администрации" Херсона.

09.20 Запорожье. В соцсетях публикуют фото ракеты, которая не взорвалась.

09.15 Уже шесть раненых после утреннего удара по Харькову, сообщает губернатор Олег Синегубов.

09.11 В Запорожье после утреннего обстрела пострадала пятиэтажка.

09.01 В результате удара по Запорожью пострадала инфраструктура и жилые дома, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

08.50 Вчера НАБУ в рамках расследования дела по хищению гуманитарной помощи провели обыски у ряда топ-чиновников.

Как заявил агент НАБУ Евгений Шевченко речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко - советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Евгений Шевченко советует Кириллу Тимошенко также готовиться к "буцегарне".

08.45 После ударов по Харькову ранены пять человек, заявил губернатор Олег Синегубов.

08.42 Власти региона подтверждают ракетную атаку на Запорожье.

Сейчас там объявлена тревога.

08.40 Пишут о взрывах в Запорожье.

08.35 Результаты утреннего обстрела Харькова от мэра Игоря Терехова.

"Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС".

08.22 Назначенные Россией "власти Херсонской области" заявляют о четырех погибших в районе Антоновского моста, который вечером попал под ракетный обстрел.

08.15 Видео из Харькова, по которому нанесли ракетные удары.

08.09 Пишут о взрывах в Харькове. Их уже подтвердил губернатор Олег Синегубов - он призвал находиться в укрытиях.

08.00 Саммит ЕС принял ряд мер по снижению цен на энергоносители, пишут западные СМИ.

Как уточняет DW, потолок цен вводить отказались - некоторые страны, в частности Германия, считают, что есть опасность полной остановки поставок (о чем ранее заявляла Россия).

Вместо этого решили "напрямую вмешиваться в рынок природного газа и электроэнергии", сообщает газета New York Times.

Также Евросоюз будет осуществлять совместные закупки энергоносителей.

07.56 ГосЧС напоминает украинцам, что можно выключить, чтобы ускорить процесс восстановления системы энергоснабжения Украины, пострадавшей от ракетных ударов РФ.

07.52 По Украине пошла в рост воздушная тревога. Началась она с Киева и охватывает области на юге и востоке.

07.42 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает, что впервые за долгое время ночь в области прошла без атак РФ.

07.34 Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что ночью обстрелов не было.

07.18 Основное из утренней сводки Генштаба:

1. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

2. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области, Гатище Харьковской области.

Кроме того, противник запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed-136". 15 из них ВСУ сбили.

3. На оккупированную часть Херсонской области прибыло около двух тысяч мобилизованных россиян. В самом Херсоне эвакуируют "госучреждения", "банки", закрываются объекты гуманитарной сферы.

07.05 В Украине сегодня облачная погода с прояснениями, но осадков не обещают.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. В Запорожской области местами могут быть сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью была от +2 до -3. Днем воздух прогреется до +7...+12, на Закарпатье и Прикарпатье до +15.

06.50 За сутки на южном направлении ВСУ отразили 3 авианалета РФ, уничтожили 28 российских военных, контрольно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Воздушная разведка вражескими беспилотниками продолжается вдоль линии столкновения и вдоль Черноморского побережья.

В штормовом Черном море вражеские корабли маневрируют у побережья Крыма, корабельная группировка состоит из 7 единиц, среди которых один ракетоносец, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

06.40 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вслед за Зеленским обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.

Таким образом, по его мнению, РФ хочет остановить наступление украинских войск и прикрыть свой отход с правого берега.

06.30 Карта воздушных тревог на сейчас. Тревога только в Луганской области, где она не утихает все время.